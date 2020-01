Αντετοκούνμπο: Η… τριαντάρα του “Greek freak” στους Γουόριορς! video

Ηγετική και καθοριστική ήταν η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην εκτός έδρας νίκη των Μπακς επί των Γουόριορς.

Ο “Greek Freak” ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 30 πόντους (με 10/21 σουτ – 1/7 τρίποντα), 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 32 λεπτά συμμετοχής, φτάνοντας στο 32ο double-double τη φετινή σεζόν στο NBA.

“Πολεμιστής” Αντετοκούνμπο! Οι Μπακς “καθάρισαν” τους Γουόριορς – video

Να αναφέρουμε ότι ο Αντετοκούνμπο πέτυχε 15 πόντους στην τέταρτη περίοδο του αγώνα…

The best from @Giannis_An34:

30 PTS | 13 REB | 4 AST | 1 STL pic.twitter.com/1TXo5cUoOD

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 9, 2020