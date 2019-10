Το NBA ζήτησε από όλες τις ομάδες να τσεκάρουν ξανά ύψος και βάρος των παικτών τους, καθώς παρατηρήθηκαν πολλές ανακρίβειες, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από τα νέα στοιχεία που βγαίνουν σιγά σιγά στο “φως”.

Ανάμεσά τους και οι παίκτες των Μιλγουόκι Μπακς, με τις μεγαλύτερες αλλαγές να αφορούν το βάρος των Μπέντερ και Μπράουν, αλλά διαφοροποιήσεις να έχουμε και για τους δύο Έλληνες της ομάδας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είναι τελικά 1,98 μέτρα αντί για 2.00 που έλεγε η… ταυτότητά του, ενώ έχει πάρει και δύο κιλά, όντας στα 99 από τα 97. Αντίστοιχα, ο Γιάννης από τα 109 “έπεσε” στα 108 κιλά, με το ύψος του να μένει σταθερό στα 2,11 μέτρα.

The heights and weights of Bucks players have now officially been updated.

Here are the changes from last year: pic.twitter.com/GvaMCG36Nx

— Eric Nehm (@eric_nehm) October 23, 2019