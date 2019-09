Αντετοκούνμπο: «Μπορούμε το πρωτάθλημα και χωρίς να έχω τρίποντα!» – video

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξήγησε, μάλιστα, ότι η ομάδα του μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα και χωρίς εκείνος να έχει το τρίποντο στο ρεπερτόριό του.

«Ο λόγος που κέρδισα το βραβείο του MVP είναι ότι κερδίσαμε 60 παιχνίδια και άλλαξε η νοοτροπία της ομάδας. Επίσης υπάρχουν πολλοί που λένε ότι αν ο Γιάννης δεν έχει τρίποντο δεν θα γίνει ποτέ ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος. Κέρδισα το βραβείο του MVP. Χωρίς τρίποντα. Έτσι;» ανέφερε αρχικά ο Αντετοκούνμπο και συνέχισε:

«Μπορούμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και χωρίς να σουτάρω τρίποντα. Όμως θέλω να έχω και το τρίποντο. Φέτος είχα βελτιωθεί και όσο περνούσε η σεζόν σούταρα και καλύτερα. Έτσι γίνεται πιο εύκολο το παιχνίδι μου και ταυτόχρονα κάνω πιο εύκολο το παιχνίδι των συμπαικτών μου».

Ο MVP του ΝΒΑ κατέληξε: «Γιατί να μην κερδίσω πάλι το βραβείο του MVP; Πάντα είναι στόχος. Αν παίξουμε και πάλι καλό μπάσκετ και κερδίζουμε παιχνίδια μπορεί να συμβεί ξανά».

"Hopefully next year we can win the BIGGER trophy!!"#FearTheDeer pic.twitter.com/sQ0zE91WmV

— Milwaukee Bucks (@Bucks) September 18, 2019