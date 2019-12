Με αφορμή την ημέρα των Χριστουγέννων, η αθλητική ιστοσελίδα «ballislife.com» δημιούργησε ένα εντυπωσιακό video με κορυφαίες φάσεις από το ΝΒΑ.

Σε αυτό το «μαγικό» κλιπάκι θα βρούμε τις καλύτερες στιγμές της τελευταίας δεκαετίας στην άλλη άκρη του Ατλαντικού την ημέρα των Χριστουγέννων, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει δύο θεαματικές στιγμές (με τάπα αλλά και κάρφωμα).

Best #NBAXmas Plays Of The Decade!

pic.twitter.com/ek8XEp7IOn

— Ballislife.com (@Ballislife) December 25, 2019