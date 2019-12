Αντετοκούνμπο: Ο Γιάννης ήταν… MVP κόντρα στον Λέοναρντ! video

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο “τρέχει” νέα απίστευτη σεζόν στο NBA και με εμφανίσεις όπως αυτή κόντρα στον Λέοναρντ, έχει αρχίσει να βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για ένα… back to back βραβείο πολυτιμότερου παίκτη στη σεζόν.

Ο «Greek Freak» έκανε ένα ακόμη double double με εξαιρετικά στατιστικά (10/16 διπ., 1/4 τρ., 4/6 διπ.),πετυχαίνοντας 27 πόντους με 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ, χωρίς καν να ξεπεράσει τα 26 λεπτά στο παρκέ. Κι αυτό γιατί οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς σε μία επιβλητική νίκη με 119-91 απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς, που λογίζονταν ως πρώτο φαβορί για τον τίτλο, πριν την έναρξη της σεζόν.

The best from Giannis on his birthday:

27 PTS | 11 REB | 4 AST | 55% FG pic.twitter.com/IAXuWHkYMM

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 7, 2019