Αντετοκούνμπο: Ο Γιάννης το… πανηγύρισε για τον Θανάση! Τα highlights

Ασταμάτητοι για ακόμη ένα ματς ήταν οι Μιλγουόκι Μπακς, που επικράτησαν της Νέας Υόρκης (4-17) με 132-88 και πλέον κατέχουν το καλύτερο ρεκόρ του πρωταθλήματος με 18 νίκες σε 21 ματς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης σημειώνοντας 29 πόντους (3/4 τρίποντα) ενώ μάζεψε και 15 ριμπάουντ σε 22΄λεπτά συμμετοχής. Έτσι, ο “Greek freak” έκανε και πάλι double-double, μετά από μια αγωνιστική που το… έχασε για ένα ριμπάουντ.

Πολύ καλή εμφάνιση έκανε και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε για 12 λεπτά και έκανε προσωπικό ρεκόρ πόντων (σημείωσε 10 με 4/6 σουτ) ενώ πήρε ένα ριμπάουντ και έδωσε 3 ασίστ.

Αφού κάθισε στον πάγκο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τον αδερφό του και να πανηγυρίσει για τον Θανάση, χειροκροτώντας τα καλάθια του.

The best of The Greek Freak:

29 PTS | 15 REB | 3 AST | 22 MIN. pic.twitter.com/isNhpFGHno

