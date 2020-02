Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ένα από τα πρόσωπα που συγκέντρωσε τα… φώτα κατά τη διάρκεια της media day για το All Star Game 2020, που θα γίνει στη… σκιά του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ. O “Greek freak” μίλησε για τον“back mamba”, ενώ ρωτήθηκε και για τον νεογέννητο γιο του αλλά και το ενδεχόμενο συμμετοχής του στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την Ελλάδα.

Στον Κόμπι Μπράιαντ εστίασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος μετράει αντίστροφα για την τέταρτη συμμετοχή του σε All Star Game, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της γιορτής του ΝΒΑ.

«Ήταν το πρότυπό μου. Όχι μόνο δικό μου, αλλά μιας ολόκληρης γενιάς. Ήταν ο δικός μας Μάικλ Τζόρνταν. Έδωσε στο παιχνίδι… Πολλοί άνθρωποι, όταν είναι τόσο σπουδαίοι, δεν το κάνουν αυτό. Το ταλέντο δεν αξίζει αν δεν το μοιράζεσαι και αυτός το μοιράστηκε με πολλούς από εμάς» Ανέφερε ο “Greek freak”.

Μάλιστα, ο Αντετοκούνμπο “μοιράστηκε” και μια ιστορία του με τον “Black mamba”. “Εμείς παίζαμε με τη Νέα Υόρκη. Ήταν και αυτός στην Νέα Υόρκη, αλλά πήγε να δει το παιχνίδι των Νετς. Και με μου έστειλε μήνυμα στο τηλέφωνο λέγοντας ‘Γιάννη δεν ήξερα πως είσαι στην πόλη και πως οι Νικς παίζουν με τους Μπακς και δεν σου ζήτησαν συγγνώμη που δεν ήρθα’ και εγώ του είπα ‘Είσαι ο Κόμπι Μπράιαντ, δεν χρειάζεται να μου πεις τίποτα, δεν χρειάζεται ούτε καν να μου μιλήσεις’. Ήταν πολύ προσγειωμένος άνθρωπος και γι’ αυτό ήταν κάτι… σπέσιαλ”.

Ο «Greek Freak», πάντως, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στον γιο του, υπογραμμίζοντας ότι… «τώρα έχω ένα μωρό. Χρειάζομαι ύπνο. Χρειάζομαι ξεκούραση. Το να έχεις παιδί είναι το καλύτερο πράγμα, είναι ευλογία. Είμαι πολύ ευτυχισμένος, όταν είμαι ευτυχισμένος παίζω καλά».

Επίσης, ο Αντετοκούνμπο σχολίασε την προοπτική της συμμετοχής του στους Ολυμπιακούς Αγώνες με… αρκετό ενθουσιασμό. “Αν μου δοθεί η ευκαιρία να εκπροσωπήσω την χώρα μου, θα είναι πραγματικά υπέροχο. Ειδικά μαζί με τα αδέρφια μου. Θα πρέπει όμως να ακούσω το κορμί μου. Αν είμαι καλά και υγιής και μου δοθεί η ευκαιρία να εκπροσωπήσω τη χώρα μου μαζί με τα αδέρφια μου, θα είναι τέλειο να αγωνιστούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες”.

