Αντετοκούνμπο: Οι καλύτερες στιγμές του στο All Star Game

Ωστόσο, αυτό ήταν ένα άλλο παιχνίδι. «Ενα… νέο All Star Game», έλεγε ο Κάρι σε δηλώσεις του κάνοντας αναφορά στην εισαγωγή της άμυνας και της τακτικής στην εξίσωση της γιορτής του ΝΒΑ.

Πάντως, ο Γιάννης τα πήγε καλά στη δεύτερη συμμετοχή του.

Μέτρησε 16 πόντους (6/14 σουτ), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, και 2 λάθη σε 27 λεπτά συμμετοχής, όντας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του Κάρι.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του στο παιχνίδι

The best of #Giannis in the #NBAAllStar game in LA:

16 PTS | 7 REB | 2 AST pic.twitter.com/bW18IHN0vG

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 19, 2018