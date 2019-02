Αντετοκούνμπο: Οι Μπακς έκαναν επίδειξη δύναμης στο Τορόντο! video

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ξεχωρίζει και πάλι, οι Μπακς νίκησαν μέσα στο Τορόντο τους Ράπτορς (105-92) και πλέον μετράνε 3 νίκες σε 4 αγώνες με τους Καναδούς.

Οι Μπακς προηγηθούν ακόμα και με 24 πόντους διαφορά στο Τορόντο και ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 37-13, ρίχνοντας την ομάδα του Τορόντο στο 37-16 (απέκτησαν το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοπαλίας).

