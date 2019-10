Αντετοκούνμπο: «Όταν έπαιζα στη FIBA, ένιωθα σαν… φυλακισμένος! Τώρα είμαι ελεύθερος»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σχολίασε τις διαφορές στο στυλ παιχνιδιού σε ΝΒΑ και FIBA, μετά το τέλος του νικηφόρου αγώνα των Μπακς επί των Τζαζ, με αφορμή το κάρφωμα που έκανε στο πρώτο του καλάθι.

Ερωτηθείς για το πρώτο κάρφωμα που έκανε, ο Αντετοκούνμπο τόνισε: “Ένιωσα πολύ καλά! Όταν έπαιζα στη FIBA, ένιωθα σαν… φυλακισμένος! Ήταν σαν να βγήκα από το κλουβί και τώρα είμαι ελεύθερος! Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα, που έπαιξα μπροστά από τους οπαδούς μας, μαζί με τους συμπαίκτες μου”.

Όταν ένας εκπρόσωπος Τύπου ζήτησε μια διευκρίνιση για το “φυλακισμένος” που ανέφερε, ο Αντετοκούνμπο συμπλήρωσε: “Οι κανονισμοί, ο τρόπος που παίζεται το μπάσκετ (στη FIBA), το spacing. Κάθε φορά που είχα την μπάλα, ένιωθα ότι έπαιζα μόνος εναντίον πέντε. Ήταν δύσκολο, τελείως διαφορετικό. Προτιμώ το ΝΒΑ πιο πολύ (γέλια)”.

