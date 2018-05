Θεαματικές τάπες, ασίτ, αποτελεσματική άμυνα και πολλοί πόντοι. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μοίρασε για μια ακόμα χρονιά… άπλετο θέαμα στους οπαδούς του ΝΒΑ.

Τα καρφώματα του όμως -τις περισσότερες φορές πάνω σε άμυνες- ήταν αυτά που κέρδισαν πολλά χειροκροτήματα και “ανάγκασαν” τους Μπακς να φτιάξουν το video που ακολουθεί…

The best SLAMS and JAMS from @Giannis_An34!!#FearTheDeer pic.twitter.com/fTsMrc86VL

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 8, 2018