Αντετοκούνμπο: «Ποδοπάτησε» τους Σέλτικς με απίστευτο double-double! video

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει… αγριέψει για τα καλά και οι Μπακς έκαναν νέο break επί των Σέλτικς και ετοιμάζονται να επιστρέψουν στους τελικούς της Ανατολής μετά από 18 χρόνια!

Ο Αντετοκούνμπο «σκοτώνει» τους Σέλτικς! Νέο break οι Μπακς – video

Ο Αντετοκούνμπο έκανε μια ακόμα μαγική εμφάνιση, έχοντας 39 πόντους (17 στην τελευταία περίοδο) με 7/10 βολές, 13/17 δίποντα και 2/5 τρίποντα, ενώ είχε 16 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 2 λάθη σε 34 λεπτά.

Δείτε τα… καλύτερα του «Greek freak»

The MVP was DOMINANT in the WIN:

39 PTS | 16 REB | 4 AST | 1 BLK | 1 STL | 68% FG #FearTheDeer pic.twitter.com/30NZbclPTb

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 7, 2019