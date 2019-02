Ώρα ξεκούρασης για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς αποφασίστηκε να μην αγωνιστεί στο παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ορλάντο Μάτζικ, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατό του.

Ο «Greek Freak» είναι αναγκασμένος να μένει εκτός ανά διαστήματα για να προφυλάσσει τον εαυτό του από τραυματισμούς στο συγκεκριμένο σημείο του σώματός του και όπως ανακοίνωσε και επίσημα η ομάδα του, αυτό θα συμβεί και στο αποψινό ματς (ξημερώματα Κυριακής 10 Φεβρουαρίου).

Giannis Antetokounmpo is out (right knee soreness) tonight. pic.twitter.com/xfDfYTjxO1

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 9, 2019