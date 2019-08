Αντετοκούνμπο: Ραπάρει σε φωτογράφηση με hit του Light! video

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φωτογραφήθηκε και έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό «Slam Kicks» και στα backstage άρχισε να τραγουδάει το «Mosca» του Light, το οποίο βραβεύτηκε ως καλύτερο hip hop στα φετινά Mad VMA!

Το «SLAM» έδωσε στην δημοσιότητα μερικά δευτερόλεπτα από το παρασκήνιο της φωτογράφισης. Ο “greek freak” είναι λάτρης του ράπερ της Capital Music, η οποία συνεργάζεται με την Panik Records.

Ο Light, που σύντομα θα κυκλοφορήσει το video clip του τραγουδιού «MVP Freestyle» το οποίο εμπνεύστηκε από την πορεία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, είχε βρεθεί και στο πρόσφατο event του μπασκετμπολίστα στα Σεπόλια, όπου, μάλιστα, ράπαραν μαζί!

He got the signature sneaker, now give @Giannis_An34 a record deal. 😂

Full video: https://t.co/TFg5IcjO2g pic.twitter.com/jYoxoGC9It

— SLAM (@SLAMonline) August 21, 2019