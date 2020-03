Διάθεση να… πειράξει έναν δημοσιογράφο είχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Το σχόλιο που παρακίνησε τον «Greek freak».

Το «λουκέτο» στο ΝΒΑ και ο εγκλεισμός στο σπίτι, λόγω του κορονοϊού, έχει δώσει άπλετο χρόνο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για να ασχοληθεί με τα social media. Ο «Greek freak» ποστάρει με μεγαλύτερο ρυθμό και έχει διάθεση για πειράγματα.

Ο Γιάννης Αντετιοκούνμπο την… είπε σε έναν ρεπόρτερ των Μιλγουόκι Μπακς, κάνοντάς του όμως πλάκα.

“Δεν πληρώνω 6.99$ για να διαβάσω αυτό το άρθρο, στο είπα” ήταν το σχόλιο του Greek Freek στον Έρικ Νεμ του Athletic, ενός συνδρομητικού site που για τις επόμενες 90 ημέρες προσφέρει δωρεάν το υλικό του.

I’m not pay $6.99 to read this article @eric_nehm I told you already https://t.co/JjoEEnjw7v