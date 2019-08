Αντετοκούνμπο: Στην τρίτη καλύτερη πεντάδα της δεκαετίας για το ΝΒΑ!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο “έλαμψε” τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στο ΝΒΑ, φτάνοντας μια… ανάσα από τους τελικούς και κατακτώντας το βραβείο του MVP της χρονιάς.

O Αντετοκούνμπο -που αυτή την περίοδο προπονείται με την Εθνική ομάδα για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας- συμπεριλήφθηκε στην τρίτη καλύτερη πεντάδα της δεκαετίας στο ΝΒΑ στη ψηφοφορία που συμμετείχαν αναλυτές και παραγωγοί της επίσημης ιστοσελίδας της λίγκας και του NBA TV!

Μάλιστα, το άρθρο αναφέρει πως “η εκτόξευση του Γιάννη από ένα σπουδαίο project σε σούπερ σταρ, συνυπολογίζοντας το βραβείο του MVP 2019 ήταν αρκετά για να του εξασφαλίσουν μια θέση στην All-Decade Team”.

With the 2010s era of the NBA coming to a close, we're looking back on the best of the decade that was.

First up, the Third Team All-Decade! https://t.co/5qVj6nAVLq pic.twitter.com/c0VKCHPU3d

