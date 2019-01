Αντετοκούνμπο: “Super” ποδαρικό με Μπακς κόντρα στους Πίστονς! videos

Η πορεία των Μιλγουόκι Μπακς στο ΝΒΑ παραμένει ασταμάτητη! Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο «πάτησε γκάζι» στο πρώτο της ματς για το 2019 και «παρέσυρε» τους Ντιτρόιτ Πίστονς με 121-98.

Οι Μπακς έχουν αυτή τη στιγμή το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ με 26-10, ενώ «μετρούν» πλέον 17-3 στο «Fiserv Forum». Η ομάδα του Μάικ Μπούντενχολζερ έχει κερδίσει τα οκτώ από τα τελευταία εννιά παιχνίδια της!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είχε την επιβλητική παρουσία των τελευταίων αγώνων, αλλά και πάλι κατάφερε να ξεχωρίσει. Ο «Greek freak» αγωνίστηκε μόλις 26 λεπτά και είχε 15 πόντους (3/5 βολές, 6/10 δίποντα, 0/1 τρίποντο), 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 τάπες.

The best plays from tonight's WIN over Detroit!!#FearTheDeer pic.twitter.com/SbZOskv97u — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 2, 2019

Οι Μπρουκ Λόπεζ με 25, ο Κρις Μίντλετον με 22 και ο Έρικ Μπλέντσο με 18 πόντους πρωταγωνίστησαν για τους Μπακς. Ο Μπλέικ Γκρίφιν είχε 29 πόντους για το Ντιτρόιτ, που υποχώρησε στο 16-19.

K-Midd scored 22 points on 64.2% shooting in the first victory of 2019!!#FearTheDeer pic.twitter.com/y5s3qQpo82 — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 2, 2019

The Bledshow scored 18 points and dished out 6 assists in the first game of 2019!!#FearTheDeer pic.twitter.com/AsbJAKgt4A — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 2, 2019

Οι Μπλέιζερς έκαναν την ανατροπή και κατάφεραν να νικήσουν με 113-108 στην παράταση τους Κνγκς μέσα στο Σακραμέντο.

Ο Κώστας Κουφός, σε οκτώ λεπτά συμμετοχής, πέτυχε 2 πόντους (1/2 δίποντα), πήρε 3 ριμπάουντ, έδωσε1 ασίστ και έκανε 1 λάθος. Κορυφαίος για την ομάδα του Πόρτλαντ ήταν ο Γιουσούφ Νούρκιτς, που έφτασε σε double double με 24 πόντους και 23 ριμπάουντ. Ορώτος σκόρερ για τους Κινγκς ήταν ο Μπάντι Χιλντ με 27 πόντους, ενώ double double έκανε ο Μπιέλιτσα με 14 πόντους και 16 ριμπάουντ.

Σε αγώνες για το ΝΒΑ σημειώθηκαν τα αποτελέσματα

Τορόντο-Γιούτα 122-116

Μιλγουόκι-Ντιτρόιτ 121-98

Ντένβερ-Νέα Υόρκη 115-108

Σακραμέντο-Πόρτλαντ 108-113 (παράταση)

ΛΑ Κλίπερς-Φιλαδέλφεια 113-119