Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε φουριόζος στα πλέι οφ του ΝΒΑ. Ο Έλληνας φόργουορντ πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση κόντρα στους Σέλτικς, αγγίζοντας το triple-double.

Μέτρησε 35 πόντους, 13 ριμπάουντ, ενώ είχε ακόμη 7 ασίστ και 3 κλεψίματα. Ο Greek Freak δεν κατάφερε, πάντως, να μείνει στο παιχνίδι μέχρι το φινάλε, μιας και δεκατρία δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα αποβλήθηκε με έκτο φάουλ, βγαίνοντας για λίγα δευτερόλεπτα εκτός εαυτού.

The best from the Greek Freak in Game One:

35 PTS | 13 REB | 7 AST | 3 STL pic.twitter.com/bay4MSfB7D

