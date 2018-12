Αντετοκούνμπο: Τα highlights του “βασιλιά” της Νέας Υόρκης! video

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει… βασιλική παρουσία μέσα στο «Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν», οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν με 109-95 των Νικς, ανήμερα των Χριστουγέννων.

Εκπληκτικός Αντετοκούνμπο! Χριστουγεννιάτικη “σφαλιάρα” στους Νικς – video

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν ασταμάτητος και σημείωσε 30 πόντους, 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 κοψίματα σε 35 λεπτά συμμετοχής.

The King of New York wasn't messing around on #NBAXmas:

30 PTS | 14 REB | 3 AST | 4 STL | 2 BLK pic.twitter.com/3ovVCuQ0TH

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 25, 2018