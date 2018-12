Εκπληκτικός Αντετοκούνμπο! Χριστουγεννιάτικη “σφαλιάρα” στους Νικς – video

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εκπληκτικός μέσα στην έδρα των Νιου Γιορκ Νικς και οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη με 109-95.

Το… ξέσπασμα» των «ελαφιών» στην τρίτη περίοδο (είχαν επιμέρους σκορ 32-22) ήταν και το γεγονός που τους έδωσε την εύκολη εκτός έδρας νίκη και τους ανέβασε το ρεκόρ στο 23-10. Όσον αφορά τους Νικς, υποχώρησαν στο 9-26.

Milwaukee scores 61 in the second half of #NBAXmas for the victory!!

Tonight's MEGABUCKS Leaders: pic.twitter.com/FXxHlyo5p7

