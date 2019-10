Αντετοκούνμπο: Τα καλύτερα του “Greek freak” στην preseason! video

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας σεζόν του NBA έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και ο MVP της περασμένης σεζόν, Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται να μπει -και επίσημα- στο παρκέ!

Το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη για την αγωνιστική περίοδο 2019-20 αρχίζει αρχίζει ξημερώματα Τετάρτης (23/10) για την Ελλάδα) με δύο παιχνίδια. Οι πρωταθλητές Τορόντο Ράπτορς θα υποδεχθούν στην «Scotiabank Arena» τους Πέλικανς της Νέας Ορλεάνης, ενώ οι Κλίπερς θα αντιμετωπίσουν τους Λέικερς στο «Staples Center» στο τοπικό ντέρμπι του Λος Αντζελες.

Όσον αφορά τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, θα δώσουν τον πρώτο τους φετινό αγώνα τα ξημερώματα της Παρασκευής στην έδρα των Χιούστον Ρόκετς.

Ο «Greek freak» βοήθησε τους Μπακς να φτάσουν στο… αήττητο 5-0 της preseason, κάνοντας double-double στα παιχνίδια που αγωνίστηκε. Οι άνθρωποι του NBA μάζεψαν τις καλύτερες στιγμές του Έλληνα άσου.

💥 27.3 PPG | 12 RPG 💥

2018-19 #KiaMVP @Giannis_An34 picked up in the #NBAPreseason where he left off!

🏀: MIL / HOU

🗓️: Thursday, Oct. 24

⏰: 8pm/et

📺: TNT pic.twitter.com/vXQwSJG5WV

— NBA (@NBA) October 19, 2019