Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μια ακόμα καλή εμφάνιση κόντρα στους Σέλτικς, αλλά οι Μπακς αποκλείστηκαν από τη συνέχεια των πλέι οφ του ΝΒΑ.

Ο «Greek freak»σημείωσε 22 πόντους στα 41,34 λεπτά που αγωνίστηκε. Επίσης, είχε εννέα ριμπάουντ, πέντε ασίστ, ένα κλέψιμο, ένα κόψιμο και τέσσερα λάθη.

