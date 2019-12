Αντετοκούνμπο: Τέλος στο σερί των double-double για ένα ριμπάουντ! Τα highlights

Οι Μπακς συνεχίζουν την… ξέφρενη πορεία τους, νικώντας τους Χόρνετς μέσα στο Μιλγουόκι (137-96), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι και πάλι ο ηγέτης τους.

Ο «Greek freak» ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 26 πόντους (10/14 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3/7 βολές), 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε μόλις 20 λεπτά συμμετοχής.

Έτσι, ο Αντετοκούνμπο είδε το εντυπωσιακό του το σερί των double-double του να διακόπτεται στα 19 παιχνίδια… για ένα ριμπάουντ!

The best of The Greek Freak:

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 1, 2019