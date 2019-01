Αντετοκούνμπο: “Θα κάνω τα πάντα για να γίνω ο κορυφαίος στο ΝΒΑ”

“Νομίζω ότι κάναμε καλή δουλειά, όχι μόνο στον τρόπο που επιτεθήκαμε, αλλά και έτσι όπως παίζαμε όλη τη διάρκεια του αγώνα”, είπε ο Έλληνας σούπερ σταρ, ο οποίος έκανε ρεκόρ καριέρας στα ριμπάουντ (21).

Ο Μπρουκ Λόπεζ τον χαρακτήρισε ως κορυφαίο παίκτη στο ΝΒΑ. Πως σχολίασε τη δήλωση του συμπαίκτη του ο Αντετοκούνμπο;

“Ο Μπρουκ είναι ο μεγαλύτερος θαυμαστής μου. Κι εγώ πιστεύω πως είναι ο καλύτερος σουτέρ. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ θέλω να γίνομαι κάθε ημέρα καλύτερος. Κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί, δεν ξέρω αν είμαι ακόμη σε αυτό το σημείο, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ για να τα καταφέρω, γιατί αυτό θέλω”, είπε.

“Για εμένα ήταν ένα ακόμη ματς. Το μόνο που με νοιάζει είναι η νίκη. Προσπαθώ να βοηθώ την ομάδα μου και να τα δίνω όλα. Μετά όλα τα άλλα, παίρνουν το δρόμο τους. Είναι ωραίο να συμμετέχεις σε ένα τέτοιο ματς, που όλοι περίμεναν. Είναι μια διαδικασία εκμάθησης, είμαι 24 και είναι κάτι νέο για μένα. Προσπαθώ να ζω την στιγμή και να κερδίζω”, συμπλήρωσε.

"I think we did a great job not just attacking the paint, but making plays all night." pic.twitter.com/KiAX63skLM

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 10, 2019