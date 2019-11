Αντετοκούνμπο: Το ιστορικό… 36άρι του “Greek freak”! video

Μπορεί να δυσκολεύτηκαν κάπως κόντρα στους Ράπτορς, αλλά με… τέτοιον Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μιλγουόκι Μπακς δεν έχουν να φοβούνται και πολλά πράγματα.

Ο «Greek frea» έπιασε μια εκπληκτική απόδοση και οδήγησε τα «Ελάφια» στη νίκη κόντρα στους πρωταθλητές του ΝΒΑ. Ο Αντετοκούνμπο πέτυχε double – double με 36 πόντους με 7/10 βολές, 13/18 δίποντα και 1/2 τρίποντα, καθώς επίσης 15 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 4 τάπες, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 36 λεπτά.

Αντετοκούνμπο: Πήρε… ρεβάνς! Ασταμάτητος κόντρα στους πρωταθλητές – video

Με αυτή του την εμφάνιση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρόσθεσε ακόμη ένα ρεκόρ στην ατελείωτη πλέον λίστα του, αφού έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Λίγκας που ξεπερνάει τους 150 πόντους, τα 80 ριμπάουντ και τις 40 ασίστ στα έξι πρώτα ματς μιας σεζόν.

Συγκεκριμένα, ο άσος των Μπακς, σε μισή… ντουζίνα ματς (4-2 o απολογισμός) έχει συνολικά 160 πόντους, 83 ριμπάουντ και 46 ασίστ!

🦌 @Giannis_An34 has totaled 160 PTS, 83 REB and 46 AST in six games this season.

No other player in @NBAHistory has ever totaled 150 PTS, 80 REB and 40 AST in the first six games of a season. #FearTheDeer pic.twitter.com/8ZJyPhfs4r

— NBA.com/Stats (@nbastats) November 3, 2019