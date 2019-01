Αντετοκούνμπο: Το μήνυμα του Γιάνναρου για την αρχηγία στο All Star Game!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατάφερε -στα 24 του χρόνια- να πάρει τις περισσότερες ψήφους από κάθε άλλο παίκτη στην Ανατολική Περιφέρεια του NBA και να γίνει ο αρχηγός της ομάδας του στο φετινό All Star Game.

Captain Αντετοκούνμπο! Αρχηγός ο “Greek freak” στο All Star Game – pics

Ο αρχηγός των Μπακς πήρε την πρώτη θέση στις ψηφοφορίες κόσμου, παικτών και δημοσιογράφων και θα είναι αρχηγός της “Team Giannis”, απέναντι στην ομάδα του Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο Αντετοκούνμπο συγκέντρωσε 4.375.747 ψήφους ενώ ο Λεμπρόν Τζέιμς, αρχηγός της Δύσης, συγκέντρωσε 4.620.809 ψήφους στη Δύση, όμως ο Giannis κέρδισε 269 ψήφους στην ψηφοφορία των παικτών, έναντι 174 του Λεμπρον, και 99 στους δημοσιογράφους, με τον «βασιλιά» να σταματάει στους 78.

“Πραγματικά ευλογημένος και ευγνώμων” έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Instagram, μετά την…ανάληψη της αρχηγίας στην Ανατολή για το All Star Game που θα διεξαχθεί φέτος στη Σάρλοτ στις 15-17 Φεβρουαρίου.

“Ξέρω ποιον θα επιλέξω. Όλα έχουν σχέση με την αγάπη. Είμαι εραστής και όχι πολεμιστής, οπότε θα επιλέξω τον Τζοέλ Εμπίντ»” είπε ο Αντετοκούνμπο σε σχολιασμό του.

“Μετά τους βασικούς θα επιλέξω τους αναπληρωματικούς και τους συμπαίκτες μου. Τον Μίντλετον και τον Μπλέντσο. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να εκπροσωπήσω όσο καλύτερα μπορώ την πόλη του Μιλγουόκι, τους Μπακς, τους συμπαίκτες μου και το ΝΒΑ. Εκτιμώ αυτό που έγινε και είμαι ευγνώμων που οι φίλαθλοι με ψήφισαν ως έναν από τους αρχηγούς στο All Star Game, το οποίο το παρακολουθεί όλος ο κόσμος. Θα κάνω την δική μου ομάδα, αλλά θα προσπαθήσω να ζήσω την στιγμή, να περάσω καλά και να απολαύσω όλη αυτή την διαδικασία”.

"I know who I'm going to pick…after the starters I'm going to pick my teammates. Hopefully I can pick @Khris22m and @Ebled2." – @Giannis_An34 pic.twitter.com/yYPESbERsW

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 25, 2019