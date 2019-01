Captain Αντετοκούνμπο! Αρχηγός ο “Greek freak” στο All Star Game – pics

Ο πρώτος Έλληνας που το καταφέρνει! Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει μια εκπληκτική σεζόν στο ΝΒΑ και κατάφερε –με τη στήριξη του κόσμου- να βάλει άλλο ένα «παράσημο» στη φανέλα του!

Ο «Greek freak» έλαβε τις περισσότερες ψήφους από κάθε άλλο παίκτη στην Ανατολική Περιφέρεια και θα είναι ο αρχηγός της ομάδας του στο φετινό All Star Game, που θα διεξαχθεί στη Σάρλοτ στις 15-17 Φεβρουαρίου. Μάλιστα, βγήκε δεύτερος σε ψήφους σε όλο το ΝΒΑ, πίσω μόνο από τον Λεμπρόν Τζέιμς!

As the top overall finisher in fan voting, @KingJames will make first pick in the First Round (Starters). @Giannis_An34 will have first pick in the Second Round (Reserves).

After the first pick in a round, picks will alternate until all players in that round have been selected. pic.twitter.com/VHpBw9p6xf

— 2019 NBA All-Star (@NBAAllStar) January 25, 2019