Οι Μιλγουόκι Μπακς νίκησαν τους Πέισερς και έφτασαν τις 53 νίκες μετά από 62 παιχνίδια στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο “μετράει” 51 double-double.

Λίγα 24ωρα μετά την ήττα τους από τους Χιτ, οι Μπακς επέστρεψαν δυναμικά και διέλυσαν τους Ιντιάνα Πέισερς με 119-100.

Αυτή ήταν η 8η νίκη στα τελευταία 10 ματς για τους Μπακς που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 53-9.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ακόμη ένα ματς κορυφαίος της ομάδας του και τελείωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους (8/15 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 7/7 βολές), 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 28 λεπτά συμμετοχής.

Αυτό ήταν το 51 φετινό double-bouble του “Greek freak”, που παραμένει… τροχιά για τον τίτλο του MVP.

The best of the Greek Freak:



29 PTS | 12 REB | 6 AST | 28 MIN pic.twitter.com/25leUCSAiy