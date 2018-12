Αντετοκούνμπο: “Τρέλα” και… μελομακάρονα για τον Γιάνναρο στη Νέα Υόρκη! video

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένα πρόσωπο που λατρεύεται από την ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ. Στους περισσότερους από τους αγώνες του στο ΝΒΑ, είναι σχεδόν σίγουρο πως μετά το τέλος τους θα υπάρξουν αρκετοί για να τον συγχαρούν αλλά και να του ζητήσουν κάποιο αυτόγραφο – φωτογραφία.

Εκπληκτικός Αντετοκούνμπο! Χριστουγεννιάτικη “σφαλιάρα” στους Νικς – video

Έτσι έγινε και μετά τη νίκη των Μπακς στην έδρα των Νιου Γιορκ Νικς, εκεί όπου ο Αντετοκούνμπο πέτυχε 30 πόντους. Έλληνες ομογενείς –μεταξύ άλλων- περίμεναν τον «Greek freak» έξω από το «Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν» και άρχισαν να φωνάζουν «MVP, MVP» τη στιγμή που ο Αντετοκούνμπο πήγε για να τους συναντήσει. Ο 24χρονος άσος υπέγραψε αυτόγραφα, ενώ κάποιοι του πήγαν μέχρι και μελομακάρονα!

Giannis greets hundreds of fans after the #NBAXmas win!!

Vote for The Greek Freak for @nbaallstar NOW at https://t.co/WQCoG4W77e pic.twitter.com/zt3McduSwD

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 25, 2018