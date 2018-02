Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χάρισε τη νίκη στους Μπακς στο παιχνίδι με τους Νικς στο Μιλγουόκι, με καλάθι στα 1,9 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Το νέο κατόρθωμα του Έλληνα φόργουορντ προκάλεσε... τον ενθουσιασμό του ιδιοκτήτη των "Ελαφιών".

Μετά το νικητήριο καλάθι του Αντετοκούνμπο στο παιχνίδι των Μπακς με τους Νικς στο Μιλγουόκι, το Sports Center του ESPN αναρωτήθηκε στο twitter: “Πως λες clutch στα ελληνικά”.

Ο ιδιοκτήτης των Μπακς, Alex Lasry, δεν άργησε να βρει την απάντηση. “Νομίζω ότι η λέξη clutch στα ελληνικά προφέρεται Γιάννης”.

I believe CLUTCH in Greek, is pronounced G-I-A-N-N-I-S https://t.co/NsDMpcGgN6

— Alex Lasry (@AlexanderLasry) February 3, 2018