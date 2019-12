Ο MVP της περασμένης σεζόν στο NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο, είναι πολύ καλύτερος φέτος και πλέον έχει την ομάδα του στην κορυφή της κατάταξης, μετά τη νίκη και στο ντέρμπι με τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Greek Freak ήταν συγκλονιστικός και κόντρα στον Λεμπρόν Τζέιμς, τελειώνοντας το ματς με 34 πόντους (6/11 διπ., 5/8 τρ., 7/10 β.) και 11 ριμπάουντ, ενώ έδωσε 7 ασίστ, έκανε 1 κλέψιμο κι 1 κόψιμο πάνω στον “Βασιλιά”, από τον οποίο ζήτησε… το στέμμα, με έναν χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του στο ματς.

“Crown me” – Giannis, in front of LeBron, after hitting his fifth three of the night @MickstapeShow pic.twitter.com/rN4SiQTSz3

