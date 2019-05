Αντετοκούνμπο: Χρυσάφι στα… πόδια του! Στην πρώτη 5αδα του NBA

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του κι αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του NBA. Ο Έλληνας φόργουορντ βρέθηκε στην καλύτερη πεντάδα της σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ενώ είναι το μεγάλο φαβορί και για την κατάκτηση του βραβείου του MVP της σεζόν.

Ο ηγέτης των Μπακς δεν αποκλείεται, μάλιστα, να γράψει ιστορία, καθώς το καλοκαίρι του 2020 θα έχει τη δυνατότητα να υπογράψει νέο supermax συμβόλαιο, το οποίο θα τον κάνει τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στα χρονικά της Λίγκας!

Σύμφωνα με όσα γράφονται στην Αμερική, το συμβόλαιο αυτό θα ξεπεράσει τα 247 εκατ δολάρια, για μια πενταετία.

Τον πρώτο χρόνο, ο Αντετοκούνμπο θα πάρει 42,6 εκατ, τον δεύτερο χρόνο θα ανέβει στα 46 εκατ, την τρίτη σεζόν στα 49,5 εκατ, την τέταρτη χρονιά στα 52,9 εκατ., ενώ την πέμπτη και τελευταία σεζόν του συμβολαίου του το ποσό θα φτάσει στα 56,3 εκατ. δολάρια!

Ο σταρ του NBA θα έχει, μάλιστα, τη δυνατότητα στα 31 του να υπογράψει ένα ακόμα πολυετές συμβόλαιο με τους Μπακς ή με όποια άλλη ομάδα του NBA επιθυμεί.

