Ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ έφυγε πρόωρα από τη ζωή, αφήνοντας σοκαρισμένους τους πάντες στο ΝΒΑ. Ένας από αυτούς που δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυα τους στο άκουσμα της τραγικής είδησης, ήταν και ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς και οι Λέικερς είχαν πάρει το δρόμο της επιστροφής από τη Φιλαδέλφια (εκεί όπου ο “Βασιλιάς” ξεπέρασε τον “black mamba στη λίστα των αρχισκόρερ του ΝΒΑ) και έμαθαν τα δυσάρεστα νέα κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ο σούπερ-σταρ των Λέικερς, Λεμπρόν Τζέιμς ξέσπασε σε κλάματα και… λύγισε, δεχόμενος κι εκείνος τη συμπαράσταση των ανθρώπων γύρω του.

I’m told Lakers found out about tragic Kobe news while on their team flight today from Philadelphia. They stayed overnight because game was so late. The entire team is in shock. Obviously the team is shook. Rob Pelinka was incredibly close to Kobe as his longtime friend + agent.

