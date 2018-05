Οι Ρόκετς ήταν ασυναγώνιστοι στη σειρά με τους Τζαζ, επικράτησαν με 112-102 στο game 5 που έγινε στο Χιούστον και πήραν με 4-1 νίκες την πρόκριση στους Τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Ρόκετς ήταν ο Κρις Πολ, που έκανε… θαύματα! Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε ρεκόρ καριέρας στα πλέι οφ με 41 πόντους (5/12δ., 8/10τρ., 7/8δ.), 10 ασίστ, 7 ριμπάουντ και κανένα λάθος! Ο Τζέιμς Χάρντεν πρόσθεσε άλλους 18 πόντους.

Chris Paul is the 1st player to have 40 points, 10 assists, and 0 turnovers in an #NBAPlayoffs game since turnovers became an official stat in 1977-78.#Rockets pic.twitter.com/53GWoOZtQk

— NBA.com/Stats (@nbastats) May 9, 2018