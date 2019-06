Απώλεια σοκ για τη Χίμκι! Χωρίς Σβεντ στους τελικούς με ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Με το χειρότερο τρόπο θα ολοκληρώσει μία σεζόν γεμάτη τραυματισμούς, ο Αλεξέι Σβεντ, καθώς όπως ενημέρωσε και επίσημα η Χίμκι, ο Ρώσος δεν θα καταφέρει να αγωνιστεί στο υπόλοιπο των πλέι οφ.

Η ρωσική ομάδα εξασφάλισε τη θέση της στους τελικούς και άρα το δεύτερο «εισιτήριο» για τη Euroleague μέσω της VTB, αλλά πλέον δύσκολα θα καταφέρει να διεκδικήσει και τον τίτλο από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας του Δημήτρη Ιτούδη.

Κι αυτό γιατί στους τελικούς δεν θα αγωνιστεί καθόλου ο ηγέτης και πρώτος σκόρερ της ομάδας, υποφέροντας από έναν ακόμη τραυματισμό τη φετινή σεζόν, στην οποία είχε 23,9 πόντους, 6,8 ασίστ και 3,6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στο πρωτάθλημα.

.@Shved23 не сможет принять участие в оставшихся играх сезона из-за проблем со стопой / Alexey Shved will miss the remaining games of the season due to injury. pic.twitter.com/mscRd17mYi

— BC Khimki (@Khimkibasket) June 6, 2019