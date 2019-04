Απρόοπτο στον αέρα! Αναγκαστική προσγείωση για το αεροπλάνο της Ζαλγκίρις

Η Ζαλγκίρις πανηγύρισε ένα σπουδαίο «διπλό» στην έδρα της Ρεάλ και πήρε την πρόκριση στα πλέι οφ της Euroleague. Η αποστολή των Λιθουανών θα επιστρέψει, πάντως, στο Κάουνας με… περιπετειώδη τρόπο.

Το αεροπλάνο που μετέφερε τους πρωταθλητές Λιθουανίας υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση στην πόλη Χετάφε, λόγω ενός τεχνικού προβλήματος, με την εταιρεία να αναζητά νέο αεροπλάνο για να μεταφέρει την αποστολή της Ζαλγκίρις στη Λιθουανία.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν έχασε το χιούμορ του, τονίζοντας ότι πιο δύσκολη ήταν η προσγείωση στη Χετάφε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, παρά η νίκη της ομάδας του επί της Ρεάλ.

Zalgiris can’t come back home from Madrid due aircraft navigation issues. There was no danger for the passengers, but they had to land in Getafe. Air company will try to found another airplane for Zalgiris. There’s a possibility that the team will reach Kaunas only on Saturday. — Donatas Urbonas (@Urbodo) April 5, 2019

Zalgiris fans were expected to give their heroes a warm welcome in Kaunas airport, but the celebration will probably have to be postponed. Zalgiris has LKL game on Sunday. — Donatas Urbonas (@Urbodo) April 5, 2019