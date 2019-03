Απρόσμενη ήττα για Αντετοκούνμπο! Οι Σανς «έκαψαν» τους Μπακς – video

Όταν η ομάδα με το χειρότερο φετινό ρεκόρ στο ΝΒΑ νικά -για δεύτερη φορά- αυτή με το καλύτερο, το λες και… έκπληξη! Κάτι τέτοιο έγινε και στην αναμέτρηση των Μπακς στην έδρα των Σανς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε στο 45ο double double μέσα στην σεζόν, αλλά οι Μπακς γνώρισαν ήττα-έκπληξη με 114-105 από τους Σανς στο Φοίνιξ, στο ντεμπούτο του Πάου Γκασόλ με την ομάδα του Μιλγουόκι.

Game highlights from tonight's matchup against the Suns. #FearTheDeer pic.twitter.com/LfMAm9KY08

45th double-double of the season 📊 #FearTheDeer pic.twitter.com/u58NWfn7T3

Ο Αντετοκούνμπο σημείωσε 21 πόντους, μάζεψε 13 ριμπάουντ, μοίρασε 6 ασίστ, είχε 3 κλεψίματα, αλλά 6 λάθη, σε 34 λεπτά συμμετοχής. Όσον αφορά τον Ισπανό σέντερ, έπαιξε μόνο 5 λεπτά και είχε 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

The best plays from The Greek Freak:

21 PTS | 13 REB | 6 AST | 3 STL#FearTheDeer pic.twitter.com/bAQrw845A2

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 5, 2019