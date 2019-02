Αυτές είναι οι 32 ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019!

Η Εθνική Ελλάδας ήταν από τις πρώτες ομάδες που εξασφάλισε την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2019, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της στα “παράθυρα” με 11 νίκες σε 12 ματς!

Πουέρτο Ρίκο και Δομινικανή Δημοκρατία ήταν οι δυο χώρες που πήραν τα τελευταία “εισιτήρια” για τη μεγάλη διοργάνωση που θα γίνει στην Κίνα από τις 31 Αυγούστου έως και 15 Σεπτεμβρίου.

ALL 32 TEAMS THAT WILL COMPETE AT THE #FIBAWC 2019 IN CHINA ARE KNOWN!https://t.co/hwXFIXiXKx pic.twitter.com/pM0ZtKuIzj

— Basketball World Cup (@FIBAWC) February 26, 2019