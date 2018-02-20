Με αυτή την κουκλάρα θα «υποδεχθεί» η Χίμκι τον Παναθηναϊκό! [pics, vids]
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Χίμκι, η σέξι τραγουδίστρια, Άννα Σεντόκοβα, θα αναλάβει να ψυχαγωγήσει τους θεατές στο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό -την Παρασκευή- για την Euroleague.
Специальный гость на матче @EuroLeague @Khimkibasket @paobcgr Анна Седокова, которая исполнит свои лучшие песни!
Но и это еще не все! Всех болельщиков ждет световое шоу (начало в 19:30), выступления различных артистов, розыгрыш подарков и многое другое!https://t.co/Fj1wSYH4Pm pic.twitter.com/p9k5Hk4yjH
— BC Khimki (@Khimkibasket) February 20, 2018
Η 46χρονη Σεντόκοβα είναι από τις πιο γνωστές τραγουδίστριες στην Ουκρανία, ενώ ασχολείται ακόμα με το μόντελινγκ, την υποκριτική και την παρουσίαση τηλεοπτικών εκπομπών.
Говорят, чтобы забыть человека, с которым у тебя были отношения, должна пройти половина срока, которого вы провели вместе ( срока 😂, минут 20 подбирала другое слово, как видите, вышло ). Получается, если 4 года вместе, то выходит после 2 лет все, конец? Начинаешь свободно парить и больше не заходишь к нему на страницу под именем valentina3224? 😂🤦🏽♀️😂
Прочла почти все книги, которые взяла с собой, приняла несколько важнейших решений в своей жизни, загорела и теперь не похожа на белоснежную сосиску. Поняла, что как бы мое тело не любило меня, 6 кубиков сами собой не сделаются. Так что, сейчас вернусь домой и замучаю вас своими фитнес подвигами. Ещё пообещала себе принимать каждый день рыбий жир – отвратительно звучит, не правда ли? Но он прекрасен. Для волос, кожи, самочувствия . Он ещё называется Omega 3. Я сейчас в сториз покажу, какой он у меня. А ещё, я помню вы хотели пост о витаминах? Может, пока я в LA, сделать ?
https://www.instagram.com/p/Bd19mu3BLL7/?hl=ru&taken-by=annasedokova
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