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Με αυτή την κουκλάρα θα «υποδεχθεί» η Χίμκι τον Παναθηναϊκό! [pics, vids]

Δημοσιεύθηκε: 20.02.2018 | 19:01
Με αυτή την κουκλάρα θα «υποδεχθεί» η Χίμκι τον Παναθηναϊκό! [pics, vids] | Newsit.gr
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Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρασκευή την Χίμκι στη Μόσχα και θα πρέπει να.. κλείσει τα μάτια του μπροστά στην πανέμορφη Άννα Σεντόκοβα, προκειμένου να μείνει συγκεντρωμένος και να φτάσει στη νίκη!

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Χίμκι, η σέξι τραγουδίστρια, Άννα Σεντόκοβα, θα αναλάβει να ψυχαγωγήσει τους θεατές στο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό -την Παρασκευή- για την Euroleague.

Η 46χρονη Σεντόκοβα είναι από τις πιο γνωστές τραγουδίστριες στην Ουκρανία, ενώ ασχολείται ακόμα με το μόντελινγκ, την υποκριτική και την παρουσίαση τηλεοπτικών εκπομπών.

Если любви суждено быть незабываемой …

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on

Прочла почти все книги, которые взяла с собой, приняла несколько важнейших решений в своей жизни, загорела и теперь не похожа на белоснежную сосиску. Поняла, что как бы мое тело не любило меня, 6 кубиков сами собой не сделаются. Так что, сейчас вернусь домой и замучаю вас своими фитнес подвигами. Ещё пообещала себе принимать каждый день рыбий жир – отвратительно звучит, не правда ли? Но он прекрасен. Для волос, кожи, самочувствия . Он ещё называется Omega 3. Я сейчас в сториз покажу, какой он у меня. А ещё, я помню вы хотели пост о витаминах? Может, пока я в LA, сделать ?

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on

https://www.instagram.com/p/Bd19mu3BLL7/?hl=ru&taken-by=annasedokova

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A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on

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