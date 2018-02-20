Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρασκευή την Χίμκι στη Μόσχα και θα πρέπει να.. κλείσει τα μάτια του μπροστά στην πανέμορφη Άννα Σεντόκοβα, προκειμένου να μείνει συγκεντρωμένος και να φτάσει στη νίκη!

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Χίμκι, η σέξι τραγουδίστρια, Άννα Σεντόκοβα, θα αναλάβει να ψυχαγωγήσει τους θεατές στο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό -την Παρασκευή- για την Euroleague.

Специальный гость на матче @EuroLeague @Khimkibasket @paobcgr Анна Седокова, которая исполнит свои лучшие песни!

Но и это еще не все! Всех болельщиков ждет световое шоу (начало в 19:30), выступления различных артистов, розыгрыш подарков и многое другое!https://t.co/Fj1wSYH4Pm pic.twitter.com/p9k5Hk4yjH

— BC Khimki (@Khimkibasket) February 20, 2018