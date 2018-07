Σοκαρισμένη παραμένει ολόκληρη η κοινωνία του μπάσκετ, μετά την είδηση του θανάτου του φόργουορντ της Χίμκι, Τάιλερ Χάνεϊκατ, ο οποίος και φέρεται να αυτοκτόνησε μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών στο σπίτι του, με αστυνομικούς που κάλεσε η μητέρα του.

Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, πέραν της επιβεβαίωσης από την αστυνομία του Λος Άντζελες, ότι ο παίκτης βρέθηκε νεκρός κατά την είσοδο στων ειδικών αστυνομικών δυνάμεων στην οικία του.

Former Sacramento King Tyler Honeycutt found dead after standoff with LAPD – Sacramento Bee https://t.co/YS7TqEUluk pic.twitter.com/t8KBYTWJo6 — LAPD (@LAPD) July 7, 2018

Σε πένθος η Euroleague

Η είδηση του θανάτου του Χάνεϊκατ έριξε σε πένθος το ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τον προπονητή του στην Χίμκι, Γιώργο Μπαρτζώκα να εμφανίζεται συγκλονισμένος και την ίδια την ομάδα να ανακοινώνει επίσημα το χαμό του παίκτη, μετά από επικοινωνία με τον ατζέντη του.

Tyler Honeycutt passed away… Player's agent, mr. Aaron Mintz, confirmed the death of Honeycutt@Khimkibasket expresses its deepest condolences to Tyler's family and friends Rest in peace, Tyler… pic.twitter.com/y0SELMlgNN — BC Khimki (@Khimkibasket) July 7, 2018

Όντας ένας από τους κορυφαίους παίκτες της Euroleague, το γεγονός δεν θα μπορούσε να αφήσει «ασυγκίνητη» και την ευρωπαϊκή λίγκα, η οποία και άλλαξε το λογότυπό της σε μαύρη απόχρωση, λόγω πένθους.

The Euroleague Basketball family expresses its sadness on the untimely passing of Tyler Honeycutt and offers condolences to his family, friends, teammates, coaches and many fans. May he rest in peace. — EuroLeague (@EuroLeague) July 7, 2018

Συλλυπητήρια από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Πολλοί παίκτες έσπευσαν να συλλυπηθούν την οικογένεια του παίκτη, ενώ το δικό τους μήνυμα έστειλαν τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και ο Ολυμπιακός. Με αναρτήσεις τους στο twitter, οι δύο ομάδες ευχήθηκαν συλλυπητήρια τόσο στην οικογένεια του παίκτη, όσο και στην Χίμκι, για την απώλειά του.

We would like to express our sincere condolences to Tyler Honeycutt's family and @Khimkibasket for their loss.

May he rest in peace. — Panathinaikos BC (@paobcgr) July 7, 2018