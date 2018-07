Σε σοκ είναι άπαντες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, μετά την είδηση του θανάτου του Τάιλερ Χάνεϊκατ στις ΗΠΑ και τον τρόπο που έχασε τη ζωή του ο Αμερικανός, με τον προπονητή του στην Χίμκι, Γιώργο Μπαρτζώκα να αδυνατεί να μιλήσει σε επικοινωνία του με διεθνή ΜΜΕ.

Η είδηση έχει συγκλονίσει όλη την Ευρώπη, αφού ο Αμερικανός φόργουορντ αποτελούσε έναν από τους κορυφαίους παίκτες της Euroeleague και ο ισπανικός σταθμός TV3 επικοινώνησε με τον Έλληνα κόουτς για ένα σχόλιο. «Ζητάω συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Είμαι πραγματικά λυπημένος», ανέφερε ο Μπαρτζώκας.

“I am sorry i cannot talk right now, i am really sad” GBartzokas. Tyler Honeycutt, massa jove per morir. pic.twitter.com/ei1ah8nhBo

