Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το… δεξί τις φετινές υποχρεώσεις της στο Basketball Champions League με τον Κιθ Λάνγκφορντ να είναι «καυτός» κόντρα στη γαλλική Ορτέζ με 27 πόντους και μόλις 4 χαμένα σουτ.

Βρέθηκε έτσι και στην κορυφαία 5άδα της αγωνιστικής, μαζί με τους (Τενερίφη), Πιερ (Σάσαρι), Σίμπσον (Βέχτα) και Γκαΐλιους (Νεπτούνας), με τους οποίους θα «μονομαχήσει» και στην ψηφοφορία για τον πολυτιμότερο της πρεμιέρας της διοργάνωσης.

🌟 #BasketballCL Team of the Week – Gameday 1 🌟

Who will claim Gameday 1 MVP honor? 🏆

➡ https://t.co/wb2Ys40uOY pic.twitter.com/SbAeFnSS23

— Basketball Champions League (@BasketballCL) October 17, 2019