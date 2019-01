Champions League: Ο Ζήσης “λύγισε” την ΑΕΚ! “Πολυβόλο” ο ΠΑΟΚ στην Πυλαία – videos

Σε ένα πραγματικό ντέρμπι στη Γερμανία, η ΑΕΚ “λύγισε” στο τέλος από τη Μπάμπεργκ του Νίκου Ζήση, εξαιτίας της “αφλογιστίας” από το τρίποντο και έτσι ηττήθηκε με 77-73, στη μόλις δεύτερη απώλειά της στο Basketball Champions League.

Κορυφαίος παίκτης για την Ένωση ήταν για μία ακόμη φορά, ο Βινς Χάντερ, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να αποδεικνύεται μοιραίος για την ομάδα του Λούκα Μπάνκι, αφού αστόχησε δύο φορές σε τρίποντο που θα έφερνε το ματς στα ίσια στο τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 39-39, 56-55, 77-73

Μπάμπεργκ: Χάρις 8, Ράις 13 (2), Ρούμπιτ 11, Τέιλορ 5 (1), Ζήσης 6, Αλεξάντερ 9, Χίκμαν 5 (1), Γέλοβατς 8 (1), Σμιντ 7 (1), Στάκι 5 (1).

ΑΕΚ: Γκρίφιν 11 (3), Χάντερ 14, Λαρεντζάκης 9 (1), Ματσιούλις 12, Σάκοτα 15 (1), Γιαννόπουλος 2, Τζέιμς 5 (1), Σαντ-Ρος 2, Ξανθόπουλος 3 (1).

📺 @BroseBamberg stops @AEKBCgr's 8-game winning streak, climbing to 7-3 in Group C!

Despite their loss, the reigning Champs are officially qualified for the #BasketballCL Play-Offs!

📊 https://t.co/c4Qbgpib53 pic.twitter.com/IdaRNZ5Q0F

— Basketball Champions League (@BasketballCL) January 8, 2019