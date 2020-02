O Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε άλλη μία αψεγάδιαστη εμφάνιση και στερήθηκε το “triple double” για μόλις μία ασίστ αφού πέτυχε 30 πόντους, 19 ριμπάουντ και εννέα ασίστ, οδηγώντας εκ του ασφαλούς τους Μιλγουόκι Μπακς σε άλλη μία νίκης, αυτή τη φορά επί των Σανς με 129-108. Τα ελάφια συνεχίζουν έτσι να βρίσκονται στην κορυφή της Ανατολικής Περιφέρειας του ΝΒΑ με ρεκόρ 42-7.

Άξιοι συμπαραστάτες του “Greek Freak” ήταν οι Μίντλετον και Λόπεθ με 25 πόντους, οχτώ ριμπάουντ και 17 πόντους και εννέα μπλοκ αντίστοιχα. Για τους Σανς, ο Μπούκερ είχε 32 πόντους, με την ομάδα του Φοίνιξ να υποχωρεί στο 20-30 και την 11η θέση της Δυτικής Περιφέρειας.

Tα highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στους Σανς

Another near triple-double from Giannis:

30 PTS | 19 REB | 9 AST | 1 BLK | 1 STL pic.twitter.com/7pp4LubfTE

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 2, 2020