«Διαστημικός» Αντετοκούνμπο στην Ουάσινγκτον! Ξεπέρασε τους 8.000 πόντους – video

«Μαγική» εμφάνιση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο! Οι Μιλγουόκι Μπακς νίκησαν τους Γουίζαρντς στην Ουάσινγκτον (131-115), με μια ακόμα σαρωτική εμφάνιση του «Greek freak».

Ο Αντετοκούνμπο σημείωσε 37 πόντους (10/17δ., 0/3τρ., 17/17β.), μάζεψε 10 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ, ενώ είχε 1 κλέψιμο και 4 λάθη σε 33 λεπτά συμμετοχής.

Έτσι, ο «Greek freak» πέτυχε το 36ο double-double τη φετινή σεζόν! Αυτό ήταν το 18ο παιχνίδι για τον Έλληνα σούπερ-σταρ που τελείωσε με τουλάχιστον 30 πόντους και 10 ριμπάουντ.

The Greek Freak was FEASTING tonight with his 36th double-double (37pts/10reb) of the season!! 😤#FearTheDeer | #Giannis pic.twitter.com/mzB0DARvbx

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 3, 2019