«Διαστημικός» Αντετοκούνμπο – Τρέλαναν… κόσμο οι Μπακς! 50άρα στην πρώτη περίοδο- videos

Απίστευτο… σόου του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι. Ο Έλληνας διεθνής έκανε τα «μαγικά» του κόντρα στους Γουίζαρντς και οδήγησε τους Μπακς στη νίκη με 148-129 και στις 40 νίκες τη φετινή σεζόν στο ΝΒΑ.

Bucks shoot a season high 60.2% from the field in tonight's WIN!! #FearTheDeer pic.twitter.com/sKTfkZgudD

Σε 31 λεπτά συμμετοχής, ο Αντετοκούνμπο σημείωσε 43 πόντους (14/18 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 6/11 βολές) , ενώ είχε επίσης, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα. Να σημειωθεί πάντως ότι το ρεκόρ καριέρας του “Greek freak” παραμένουν οι 44 πόντοι που σημείωσε νωρίτερα μέσα στην σεζόν κόντρα στους Καβαλίερς.

The best plays as the Bucks drop a SEASON-HIGH 148 points!!#FearTheDeer pic.twitter.com/3dNRfZTLpT

