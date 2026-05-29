Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: «Έμφραγμα» στον Κηφισό, προβλήματα στην Αττική Οδό – Καθυστερήσεις σε Λεωφόρο Αθηνών

Ακινητοποιημένα, σε πολλά σημεία, είναι τα οχήματα στον Κηφισό, λόγω της κίνησης στους δρόμους από την έξοδο για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αλλά και με τη συνηθισμένη επιβάρυνση που έχει ο οδικός άξονας κάθε απόγευμα Παρασκευής (29.05.2026).

Λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, στο ρεύμα εξόδου, προς Λαμία, το πρόβλημα της κίνησης εκτείνεται σε περίπου 12 χιλιόμετρα, καθώς οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος του Μοσχάτου και φτάνουν έως τη Μεταμόρφωση. Την ίδια στιγμή, με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία και σε άλλους δρόμους όπως στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, από τα Σπάτα μέχρι και την Αθηνών – Λαμίας, ενώ στην Αθηνών – Κορίνθου τα προβλήματα περιορίζονται στο τμήμα από το Δαφνί έως τον Σκαραμαγκά.

Για σήμερα μάλιστα, έχουν προγραμματιστεί επιπλέον 70 έκτακτα δρομολόγια από την Κηφισού (από τα 220 που ισχύουν για οποιαδήποτε άλλη Παρασκευή) και 25 επιπλέον δρομολόγια από τη Λιοσίων.

Μέχρι στιγμής για αύριο, Σάββατο, δεν αναμένονται έξτρα δρομολόγια. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες κατευθύνονται προς την Πελοπόννησο -ειδικά την Αχαΐα και τη Μεσσηνία-, την Αιτωλοακαρνανία, τη Μαγνησία και τα Τρίκαλα.

Στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το ύψος της Άνοιξης. «Κατακόκκινη» είναι επίσης η λεωφόρος Κηφισίας, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, μέχρι το κέντρο της Αθήνας.

Στο κέντρο, με βήμα «σημειωτόν» κινούνται τα οχήματα σε Αρδηττού, Σταδίου, Βασ. Αμαλίας, Βασ. Σοφίας, Πανεπιστημίου, Π. Τσαλδάρη, Συγγρού.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να τηρούν αυστηρά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να αποφεύγουν την υπερβολική ταχύτητα και την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και να φροντίζουν ώστε τα οχήματά τους να βρίσκονται σε καλή κατάσταση πριν από το ταξίδι.

