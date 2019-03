«Δώρο» της Ρεάλ σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό! Συγκλονιστικός Τζέιμς με ρεκόρ καριέρας – video

Με τον Μάικ Τζέιμς να είναι εκπληκτικός από την αρχή του αγώνα, η Αρμάνι Μιλάνο έφθασε κοντά σε μία «βόμβα» στη Μαδρίτη, που θα της χάριζε και την πρόκριση στα πλέι οφ της Euroleague, όμως η Ρεάλ αντέδρασε στο τέλος και έκανε… δώρο σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό τη νίκη.

.@TheNatural_05 makes everything look so easy 💥#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/U3cKeLQEs9

— EuroLeague (@EuroLeague) March 20, 2019