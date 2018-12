Μια απίστευτη φάση στο παιχνίδι της Αρμάνι Μιλάνο με την Αβελίνο, άφησε άφωνους τους οπαδούς της πρωταθλήτριας Ιταλίας, αφού ο Μάικ Τζέιμς “χάρισε” τη μπάλα στους αντιπάλους του, χωρίς προφανή λόγο.

Στη “γκάφα του αιώνα”, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, παράτησε τη φάση στη μέση για να πιάσει κάτι από το παρκέ και να το βάλει στο στόμα του, με τους θεατές να αναρωτιούνται αν επρόκειτο για το μασελάκι του ή κάποια… τσίχλα!

Λίγη ώρα μετά το ματς πάντως και ενώ η φάση είχε ήδη γίνει viral στα social media, ο Αμερικανός έδωσε τη δική του εξήγηση. Απαντώντας σε ανάρτηση του Μάλκομ Ντιλέινι, που έγραφε “ο φίλος μου τρελάθηκε”, ο Αμερικανός υποστήριξε ότι «είχα σπάσει ένα δόντι μετά από μία αγκωνιά στο ματς με την Μακάμπι και εκείνη την ώρα μου έφυγε το ψεύτικο. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν να το μαζέψω».

Δεν εξήγησε πάντως, ούτε γιατί άφησε τη μπάλα από τα χέρια του, ούτε γιατί δεν το είπε στο διαιτητή που ήταν δίπλα του, ώστε να σταματήσει το παιχνίδι.

Got a tooth that’s fake and it’s been coming out since i got elbowed in maccabi so it fell and my first reaction was to grab it. https://t.co/pN17rLKW81

— Mike James (@TheNatural_05) December 30, 2018