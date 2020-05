Η είδηση του θανάτου ενός Αφροαμερικανού, από ασφυξία, όταν αστυνομικός τον συνέλαβε και τον πατούσε με το γόνατο στο λαιμό, έχει προκαλέσει σοκ και αποτροπιασμό. Αντιδράσεις από αρκετά μέλη του ΝΒΑ, με τους Λεμπρόν Τζέιμς, Στιβ Κερ και Ρούντι Γκομπέρ να εκφράζουν την οργή τους.

Η εικόνα του θανάτου του Τζορτζ Φλόιντ, ενός Αφροαμερικανού που πέθανε από ασφυξία κατά τη σύλληψή του από λευκό αστυνομικό, έχει προκαλέσει παγκόσμιο σοκ και πολλές αντιδράσεις.

Ο «αστέρας» των Λέικερς, Λεμπρόν Τζέιμς, εξέφρασε την οργή του και αντιπαρέθεσε τις γονατιστές φωτογραφίες του δολοφόνου αστυνομικού και του αθλητή, Κόλιν Κάπερνικ.

Να αναφέρουμε ότι ο παίκτης του NFL έγινε… σύμβολο για όλους τους μαύρους, όταν το 2016 -κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της χώρας- πριν την έναρξη αγώνα της ομάδας του, γονάτισε, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τις δολοφονίες Αφροαμερικανών από την αστυνομία και τις φυλετικές διακρίσεις.

«Καταλαβαίνετε ΤΩΡΑ!!??!!?? Ή ακόμη είναι θολό για σας;», ανέφερε σε μήνυμά του ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Έξαλλος και ο προπονητής των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Στιβ Κερ, που ανέφερε σε ποστάρισμα του: «Αυτό είναι δολοφονία. Αηδιασμένος. Σοβαρά, τι διάολο συμβαίνει στις ΗΠΑ;;;»

Από μεριάς του, ο Ρούντι Γκομπέρ των Τζαζ ανέβασε το ανατριχιαστικό βίντεο, γράφοντας: «Αν αφήνεις το συνάδελφό σου να το κάνει αυτό σε άλλον άνθρωπο, χωρίς να προσπαθήσεις να τον σταματήσεις ή να του μιλήσεις, είσαι εξίσου ένοχος, όπως εκείνος. Είναι εκνευριστικό, για την πλειοψηφία των καλών αστυνομικών που ρισκάρουν κάνοντας την δουλειά τους με το σωστό τρόπο κάθε μέρα».

